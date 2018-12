VIDEO| XM24: la "Festa pagana" tiene sveglio tutto il quartiere

Una festa da mezzanotte di sabato fino al pomeriggio di domenica. E' la "festa pagana" all’Xm24 di via Fioravanti che ha fatto insorgere i residenti del quartiere che hanno riferito anche di urla e fuochi d'artificio all'alba.

"Adesso chi ha il dovere di intervenire intervenga" ha scritto Manes Bernardini diInsieme Bologna sul suo prpofilo facebook dove ha pubblicato anche il video della nottata.

Il centro sociale è sotto sgombero e il Co,une ha annunciato un bando per l'assegnazione di un altro spazio. La capogruppo della Lega in Comune Paola Francesca Scarano: "Il piano sgomberi è nel Dl sicurezza di Salvini. Se non riesce ad intervenire il Comune, come dubito succederà, è chiaro che interverra' il Governo".