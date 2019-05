Ultimatum (scaduto) a Xm24: gli attivisti scendono in piazza

Ultimatum scaduto per Xm24: il Comune nelle scorse settimane ha fatto sapere agli attivisti del centro sociale di lasciare l'immobile di via Fioravanti entro il 24 maggio, altrimenti "si avvieranno le procedure per il rilascio coattivo dello stesso", si legge nella comunicazione datta 7 maggio inviata dal dipartimento Patrimonio di Palazzo D'Accursio, diffusa dallo stesso Xm24.

"Si rinnova la richiesta di rilascio entro e non oltre il 24 maggio 2019", scrive Palazzo D'Accursio. L'Xm24 risponde pubblicamente cosi': "Lettera o non lettera, ci vediamo il 29 giugno". Da anni, "dalla prima lettera del gennaio 2017- scrivono gli attivisti- Xm24 si è reso disponibile a delle interlocuzioni che partissero dal riconoscimento dell'esperienza e della storia delle autogestioni ma la chiusura e' stata l'unica risposta".

Nella città "del marketing urbano e della cosiddetta partecipazione- continua il comunicato- manca in realtà qualsivoglia interlocutore e mai come oggi ci sembra reale la minaccia di sgombero. Questa lettera è solo l'ennesima conferma di quanto la politica di questa amministrazione sia negli esiti indistinguibile da quella della Lega e delle destre: l'eliminazione di qualsivoglia spazio di liberta' al di fuori delle logiche di mercato" quindi "Il 29 giugno- manda dunque a dire l'Xm24- saremo in strada per continuare una lotta che è' lunga e che è parte della nostra storia: e che non cesserà fino a quando non saremo tutte libere, in un mondo di eguali. Contro il nulla che avanza Xm24 non si tocca". (dire)