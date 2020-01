XM24 in presidio in piazza Maggiore contro lo sgombero dalla caserma Sani

“Portate la vostra rabbia, il vostro colore, tante pentole e rumore!” si legge sul sito di XM 24 per annunciare un nuovo capitolo della tormentata vicenda del colelttivo in cerca di uno spazio. Gli attivisti sgomberati ieri dall’ex caserma Sani, che avevano occupato due mesi fa, per oggi si sono dati un nuovo appuntamento in centro. Presidio previsto in piazza Maggiore, alle 17, proprio mentre, all’interno di Palazzo D’Accursio il sindaco Virginio Merola incontrerà il ministro della Difesa Lorenzo Guerini per la firma del Protocollo d'intesa per la razionalizzazione e la valorizzazione di immobili militari sul territorio del Comune di Bologna.

L'occupazione della ex caserma e lo sgombero di ieri

Il collettivo aveva trovato sistemazione nell’area dismessa della ex caserma, proprietà di Cassa Depositi e Prestiti, dopo che lo stabile in via Fioravanti, storica sede, era stato sgomberato questo agosto e la trattativa con il Comune per trovare uno nuovo spazio (proposto dall’amministrazione in via Zanardi, oltre l’autostrada) non era andato a buon fine.

Durante lo sgombero di ieri diversi attivisti hanno organizzato un presidio nella zona antistante lo stabile per poi spostarsi verso via Ferrarese concludendosi in piazza dell’Unità. Alcuni di loro vorrebbero un incontro tra il Comune e la cassa depositi prestiti.