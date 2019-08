Xm24, chiesta commissione comunale urgente su nuova sede

L'opposizione a Palazzo D'Accursio mette nel mirino la nuova sede di Xm24. Sulla nuova "ed eventuale collocazione del centro sociale Xm24 alla Bolognina" c'è la richiesta di un approfondimento in commissione.

La firma il consigliere comunale di Insieme Bologna, Gian Marco De Biase, che rivolge la richiesta precisa al sindaco Virginio Merola. "Siccome riteniamo che determinate decisioni debbano essere trattate e discusse in primis nelle opportune sedi istituzionali e non con uscite sui social o sui giornali, chiedo la convocazione di una commissione consiliare urgente per trattare l'argomento, nel più breve tempo possibile".

