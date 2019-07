'Due milioni di euro per sgomberarci': XM24 torna in piazza Maggiore

"Due milioni di euro per sgomberare Xm24". Con questo slogan il centro sociale di via Fioravanti annuncia un altro presidio in PIazza Maggiore, lunedì 22 luglio alle ore 13, quando, scrivono sui social "in consiglio comunale si vota il finanziamento di due milioni di euro con cui l’amministrazione vuol cancellare diciassette anni di esperienza di uno spazio liberamente autogestito dalla comunità".

Dopo il corteo anti-sgombero del 29 giugno scorso, gli attivisti il 15 luglio si erano ritrovati in Piazza del Nettuno, mentre alcuni erano entrati nella sala del consiglio comunale contestando l'intervento del consigliere leghista Umberto Bosco che aveva come oggetto proprio l'ordinanza che impone di lasciare i locali entro il 25 luglio.

Xm24 potrebbe essere sgomberato dal 25 luglio. E' la data in calce che compare nell'ordinanza.