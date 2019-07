Sgombero XM24, lunedì un presidio in Piazza Maggiore

Le ragioni di chi si oppone allo sgombero dell'Xm24, a Bologna, lunedi' si faranno sentire sotto le finestre del Comune: il centro sociale di via Fioravanti promuove infatti un presidio alle 13 in piazza Maggiore, in concomitanza con la seduta settimanale del Consiglio comunale. Dell'appuntamento si parla in un video pubblicato sul sito dell'Xm24, che riporta una parte dell'incontro che si e' svolto giovedi' sera nel centro sociale per fornire un aggiornamento pubblico sulla situazione.

Negli interventi si citano il "tavolo di mediazione promosso dal questore" e poi le dichiarazioni rilasciate proprio giovedi' dal sindaco Virginio Merola, che "disconosceva quella trattativa" in corso. Come noto, negli ultimi tempi il tentativo di trovare una sede alternativa per Xm24 si e' concentrato sulla ricerca di uno spazio privato. Da quanto dicono gli attivisti nel video, una possibilita' concreta si e' materializzata: "L'impegno e l'interesse da parte del privato ad incontrarci e anche a collocare in qualche modo la struttura c'e', ma ha bisogno di tempo".

Bisognerebbe attendere fino a "settembre o ottobre, per problemi societari e testamentari", spiegano gli attivisti. Di conseguenza, visto che il Comune ha comunicato che lo sgombero potra' scattare a partire da 25 luglio, "abbiamo chiesto questi due mesi, non c'e' stato concesso: secondo il Comune- continua il video- il cantiere (nell'attuale sede di Xm24, ndr) iniziera' ad agosto, il giorno che noi saremo fuori. Il primo cantiere che inizia ad agosto a Bologna forse dall'800...".

Dice un'altra attivista: "Abbiamo una grossa responsabilita' davanti alla citta', quella di far continuare questa esperienza, nonostante i loro piani e nonostante il potere ti schiacci e quindi siamo consci che militarmente questo posto non lo possiamo difendere, anche se qua vogliamo restare, resistere ed esistere fino all'ultimo momento possibile". Nel frattempo, il prossimo appuntamento e' quello di lunedi' in piazza Maggiore, durante i lavori del Consiglio comunale: "Chiediamo un forte impegno della citta'", e' l'appello dell'Xm24.

(DIRE)