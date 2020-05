XM24, sfondate le recinzioni del cantiere: "Hanno distrutto tutto, un danno enorme" - VIDEO

Le segnalazioni sono partite intorno alle 22.00 di giovedì 28 maggio: varie chiamate alle forze dell'ordine sono arrivate dai cittadini che hanno sentito rumori metallici violenti e si sono accorti di un consistente numero di persone che si stava introducendo nel cantiere di via Fioravanti, l'ex Xm24. Fra i primi a precipitarsi subito sul luogo, Marco Bertuzzi, vicepresidente di Acer (impegnata, come disposto da Palazzo d'Accursio, nella realizzazione di abitazioni in co-housing nella struttura), che ha documentato le scene con foto e video: "Un danno enorme. Hanno spaccato il contatore e usato la corrente del cantiere, divelto una recinzione in acciaio zincato (un lavoro che ha certamente richiesto il lavoro di molte persone) e chissà che altro".

"Lasciatemi dire che sono sgomento, non riesco ad aggiungere altro! - il post con cui Bertuzzi avverte di quello che stava accadendo in Bolognina - Abbiamo lavorato tantissimo per mettere in sicurezza il cantiere di Fioravanti24. Prima dell'emergenza avevamo presentato al Comune di Bologna il progetto, bello, di riqualificazione dell'intero comparto. Poi stasera all'improvviso, mi chiamano per dirmi vieni a vedere subito qua stanno tirando giù tutto! Ci sono assembramenti di ogni genere alla faccia delle disposizioni, hanno completamente distrutto la recinzione di acciaio e adesso stanno ballando dentro con la musica a tutto volume. La legalità prima di tutto, perchè senza non c'è giustizia ed equità. Senza legalità è solo sgomento e disgusto".