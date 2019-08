Xm24, il giorno dopo lo sgombero: destra all'attacco

L'accordo strappato in extremis dal centro sociale Xm24 al Comune manda su tutte le furie le opposizioni. Il collettivo, che ieri ha affrontato una giornata di passione durante lo sgombero dello spazio, in Bolognina da 17 anni, è riuscito a ottenere un impegno scritto con una data e una rosa di almeno tre posti: un capannone privato in via Bignardi, le cosiddette 'casette' all'Ippodromo e un ex deposito corriere, ora della città metropolitana. Gli incontri per fare il punto inizieranno nelle prossime settimane, e dovrebbero svolgersi a cadenza regolare.

Gli esponenti di minoranza però gridano allo scandalo, poiché -questa l'istanza- Xm24 non deve rappresentare alcuna eccezione nel panorama della società civile. Ne è convinto il consigliere leghista Umberto Bosco, ieri anche affacciatosi durante le prime fasi dello sgombero. In una nota congiunta con Simonetta Bettini, commissario cittadino del Carroccio, ieri è stato fatto "un passo in avanti e due indietro" e che "Pur di sconfessare la ruspa, Lepore cede al ricatto degli antagonisti e promette loro nuovi spazi. D'ora in poi -affondano i leghisti- chiunque occupa senza titolo uno stabile sa che se tiene duro e resiste allo sgombero, un contentino Merola, Lepore e il Pd glielo danno". La giunta, secondo Bosco e Bettini, "non avrebbe potuto mandare un messaggio più sbagliato di questo. Chi rispetta le regole finisce in fondo alla fila, ai prepotenti si riserva un trattamento privilegiato. Daremo battaglia in ogni sede, la prepotenza non deve avere spazio a Bologna".

Forza Italia è sugli stessi toni e, per mezzo del consigliere Francesco Sassone parla di "accordo vergognoso" e di "schiaffo alla città da parte di un Pd incapace di governarla". "Le elezioni regionali sono vicine- conclude poi Sassone- e dobbiamo mandare a casa il Pd, prima dall'Emilia- Romagna e poi da Bologna". (Dire)