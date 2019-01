'XM24 firmò per la scarcerazione di Battisti': e la Lega chiede lo sgombero

Un appello del 2004 firmato da diverse associazioni bolognesi a favore della scarcerazione di Cesare Battisti, l'ex esponente dei PAC - Proletari Armati per il comunismo, arrestato in Bolivia ed estradato in Italia.

L'ordine del giorno è stato presentato oggi in aula dal consigliere comunale del Carroccio Umberto Bosco. Il leghista ha chiesto a sindaco e Giunta di "interrompere eventuali relazioni istituzionali, patrocini e concessioni con tutti quei soggetti che, a diverso titolo, hanno minimizzato o giustificato le azioni o le responsabilit del terrorista. Ne cito uno su tutti: Xm24", afferma Bosco, che ricorda l'appello del 2004 e chiede quindi lo sgombero immediato del centro sociale. L'odg però è stato stoppato in aula dalla maggioranza e spedito in commissione. "Premesso che Cesare Battisti è un criminale, che deve stare in galera e con l'ergastolo, senza avere sconti- afferma il capogruppo Pd, Claudio Mazzanti- in questo odg ci sono affermazioni storicamente sbagliate e non dimostrate. Oltretutto, come Comune di Bologna non abbiamo mai intrattenuto rapporti con organizzazioni violente".

"Oltre che sbadato, Mazzanti è anche smemorato. Xm24, che ancora gode di immobili da parte del Comune, nel 2004 firmo' per la scarcerazione di Battisti" ha replicato Bosso. (dire)