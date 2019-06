Centro sociale XM24: domani il corteo anti-sgombero. Lega: "Prepariamoci alla guerra urbana"

Sgombero del centro sociale XM24: domani una manifestazione e un corteo che partirà e tornerà in via Fioravanti attraversando la città dalle quattro a mezzanotte. L'XM24 di Bologna ha deciso infatti di organizzare contro lo sgombero che pende sui locali di via Fioravanti, che il Comune ha intimato di rilasciare entro la data di oggi.

Il percorso del corteo

Concentramento alle 16 in Piazza XX Settembre. Da li' il corteo percorrera' via Indipendenza, via Irnerio e poi i viali fino a porta Santo Stefano, dov'e' prevista una prima sosta. Poi di nuovo in marcia: via Santo Stefano, via Farini, via Barberia. Altra sosta in piazza Malpighi, poi ancora corteo e nuova pausa in piazza dei Martiri. Da li', i manifestanti torneranno in piazza XX Settembre: la conclusione della manifestazione e' programmata dalle 21,30 alle 24. Sia all'arrivo che durante il corteo sono in programma performance musicali e artistiche: si spazia dalle Mondine di Bentivoglio ai 'robot' dei Mutoid.

Lega: "Aitini si prepari alla guerra urbana"

Nella mappa diffusa dal centro sociale viene segnalata come ultimo punto anche la posizione dell'Xm24, ma al di fuori del percorso del corteo. E poi? "Il futuro. La battaglia. Il campeggio. L'estate resistente", recita il volantino. Intanto, quella di domani sara' "una manifestazione molto impattante che attraversera' la citta' per tornare a Xm24", avverte il commissario cittadino della Lega, Simonetta Bettini. Questo mentre la Giunta comunale "continua a dispensare ultimatum su ultimatum- aggiunge Bettini- ma piu' insiste, meno credibile appare agli occhi della citta' e del collettivo stesso".

Anche il consigliere comunale Umberto Bosco interviene sulla partita XM24: "Al di la' delle visioni politiche che ci dividono, non posso che esprimere la mia solidarieta' all'assessore Alberto Aitini", che ha la delega alla Sicurezza, al quale "spetta l'ingrato compito di fronteggiare i disastri causati dal suo collega Matteo Lepore, che da sempre sponsorizza e protegge realta' autoreferenziali e problematiche come Xm24". Aitini "si prepari alla guerriglia urbana, lo stabile- scommette Bosco- non sara' rilasciato pacificamente".

Chi sostiene il centro sociale. Martelloni: "Solidarietà da parte del quartiere"

Nonostante il caldo quella di domani sara' "una grande mobilitazione", afferma invece il capogruppo di Coalizione civica a Palazzo D'Accursio, Federico Martelloni, sottolineando che in questi giorni "si stanno moltiplicando, anche in modo sorprendente, le iniziative di solidarieta' a Xm24 da parte del quartiere".

Tra le altre prese di posizione, Martelloni cita quelle emerse tra gli insegnanti e le famiglie: "Elementi che smentiscono un'idea che periodicamente si e' affacciata in Consiglio e in commissione, per bocca di consiglieri di minoranza ma anche di maggioranza, cioe' l'idea di una sostanziale estraneita' dell'Xm24 dal tessuto sociale in cui e' inserito".

Al contrario, l'Xm24 e' una "risorsa preziosa" che offre "un contesto inclusivo e accogliente", dichiara Martelloni: un'esperienza che nel quartiere "ha risolto molti piu' problemi di quanti ne abbia provocati". Alla Giunta, quindi, il capogruppo di Coalizione civica chiede "una riflessione ponderata sull'opportunita' di procedere come annunciato allo sgombero oppure di cercare una soluzione prima che sia troppo tardi".

(Dire)