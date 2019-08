Xm24, il giorno dello sgombero: polizia davanti ai cancelli, ruspe e militanti sul tetto

Il centro sociale Xm24 è sotto sgombero. Alle 5:30 di questa mattina alcuni cellulari di Polizia e Carabinieri si sono posizionati fuori dello spazio di via Fioravanti 24. Da parte degli attivisti intanto è partito un messaggio telefonico di raccolta che sta raggiungendo gli altri militanti. Un presidio si è radunato nel parco retrostante il centro sociale. Il traffico nelle vicinanze è stato deviato.

Barricate con masserizie sono state erette agli accessi: sono arrivate due ruspe per rimuoverle. Fuori, un centinaio di persone stanno battendo pentole e coperchi, mentre alcuni attivisti sono saliti sul tetto. La polizia cintura tutto il perimetro dell'edificio. Un centinaio di persone si è chiuso invece dentro il centro sociale.

Dall'interno del centro sociale sono varie le forme di resistenza passiva: mentre cori e slogan continuano a essere scanditi, un gruppo di attivisti si è piazzato in piscina, e una radio autogestita da dentro il centro sociale trasmette in diretta, sulla falsariga della celebre Radio ALice, sgomberata in diretta dalla polizia nel '77.

Nel frattempo sono arrivati anche gli avvocati degli attivisti e si starebbero creando frizioni con i rappresentanti del comune. Sul posto anche i consiglieri Emily Clancy e Marco Trotta, nentre nei primi momenti dello sgombero si è presentato anche il leghista Umberto Bosco, accolto con fischi e costretto ad andarsene.

Lo sgombero era nell'aria da qualche tempo e si è fatto imminente dopo le recenti fumate nere uscite dagli incontri a tre tra Comune, questura e il centro sociale. Xm24 ha casa in Bolognina da 17 anni.

(Notizia in aggiornamento)