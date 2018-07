XXXVIII anniversario della strage di Ustica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

27 Giugno 1980 - 27 Giugno 2018 sono passati 38 anni da quella sera quando alle ore 19,08 decollò da Bologna per Palermo il DC9 ITAVIA per il suo ultimo e drammatico volo. Non arrivo mai a Palermo inabissandosi in fondo al mare di Ustica con le sue 81 vittime innocenti. Ecco gli ultimi contatti radio della torre di controllo di Roma: Ore 20,04.28 - ROMA " QUANDO PRONTI AUTORIZZATI A 110, UNO UNO ZERO, RICHIAMATE LASCIANDO 250 E ATTRAVERSANDO 150 Ore 20,05.05 - ROMA "IH870" Ore 20,05.24 - ROMA "IH870 !!" Ore 20,06.20 - ROMA "IH870 RICEVE ?" Ore 20,06.40 - ROMA " IH870 RISPONDI !!!!!!!" Ore 20,07.02 - ROMA " IH870 RISPONDI !!|!|!!!" Ore 20,07.26 - ROMA " IH870 RISPONDI !!!!!!!!!!" Nessuna risposta poteva più essere trasmessa dalla radio del DC9 I-TIGI che stava precipitando nel mare di Ustica. Per non dimenticare MAI i 77 passeggeri e i 4 membri dell'equipaggio (Comandante Domenico Gatti, Secondo Pilota Enzo Fontana, Assistenti di volo Paolo Morici e Rosaria De Dominicis)