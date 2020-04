Il coronavirus isola lo studente Unibo arrestato in Egitto: "Un mese senza notizie di Zaki"

Dal 9 marzo non si hanno notizie di Patrick Geroge Zaki, lo studente dell'Alma Mater arrestato al Cairo la mattina del 7 febbraio scorso. Genitori e legale non hanno potuto incontrarlo, per via delle restrizioni dovute all'emergenza coronavirus.

L'attivista e ricercatore egiziano 27enne rischia diversi anni di carcere per le accuse della magistratura egiziana di “incitamento alla protesta” e “istigazione a crimini terroristici”.

Dopo essere stata posticipata per settimane, a causa dell'emergenza sanitaria e vista l’impossibilità di trasferire i detenuti il 6 aprile, e stata nuovamente rinviata l'udienza che avrebbe potuto portare alla sua liberazione,: "Questi continui rinvii sanno di accanimento – ha dichiarato Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia –. Se le udienze al Cairo non si svolgono per paura del contagio da Covid-19, allora Patrick George Zaki, che oltre a essere innocente è anche persona a rischio di contagio, sia rilasciato immediatamente“.

L'Università di Bologna ha lanciato l'iniziativa "Una mail per Patrick Zaky" (forpatrick@unibo.it) a disposizione di chiunque voglia scrivere messaggi di vicinanza e solidarietà, che vengono poi pubblicati nella pagina Facebook della campagna Patrick Libero. “Invito quanti vogliano far sentire la loro voce a scrivere a questo indirizzo”, dice il rettore Francesco Ubertini. “La scrittura può essere un ottimo strumento di resistenza alla violazione dei diritti essenziali, così come un modo per creare un legame e ridurre le distanze in questo momento così difficile. La raccolta di tutti i messaggi arrivati potrebbe rappresentare il più bel regalo di bentornato, nel momento in cui potrà nuovamente frequentare la nostra comunità”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.