Zaki, Al Sisi si prepara a grazia per 530 detenuti, Ubertini (Unibo): "Patrick sia tra questi"

Si apre uno spiraglio per la liberazione di Patrick Zaki. Il presidente egiziano al-Sisi ha deciso di concedere la grazie a 530 detenuti, come contromisura per il rischio contagio da coronavirus. E ora,dopo Amnesty International, anche l'Alma Mater di Bologna (ateneo freuentato da Zaki prima dell'arresto in Egitto, ndr) si aggrappa a questa possibilità per poter vedere finalmente libero il suo studente.

A lanciare un appello in questo senso è il rettore dell'Universita' di Bologna, Francesco Ubertini.

"Ho appreso dell'annuncio fatto dal presidente egiziano al-Sisi di concedere la grazia a 530 detenuti nell'ambito delle misure di contrasto al covid-19 -afferma Ubertini- faccio appello al Governo italiano, alla Commissione europea, alle numerosissime istituzioni che hanno aderito alla nostra mozione e a tutte le università del mondo che come noi hanno sottoscritto i principi della Magna Charta, affinché si uniscano all'Alma Mater e facciano sentire la propria voce. E' l'occasione per mettere fine a questa assurda vicenda e poter restituire Patrick alla sua vita e ai suoi studi", esorta il rettore. "Spero di poterlo riabbracciare presto qui a Bologna", conclude Ubertini. (San/ Dire)