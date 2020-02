"Zaky all'estero per attaccare lo stato egiziano": il caso dello studente Unibo sull'emittente privata

"Un gay andato in Italia per fare un master in omosessualità". Così derubrica una emittente privata egiziana il corso di studi di Patrick Zaky, lo studente dell'Alma Mater di origine egiziana arrestato una settimana fa al suo arrivo a Il Cairo.

Secondo la dichiarazione, trasmessa dal programma di Rai 3 "Chi l'ha visto", Patrick sarebbe "attivo all'estero per insultare, attaccare e incitare contro lo stato egiziano, Se fosse stato italiano, lo avremmo rimandato indietro".

Arresto Patrick Zaky, l'appello disperato della famiglia: "Paura e ansia senza precedenti"

„"Non riusciamo ancora a comprendere le accuse mosse a nostro figlio - hanno scritto ieri in una nota Facebook i genitori - non è mai stato fonte di minaccia o di pericolo per nessuno, anzi, è stato una costante fonte di sostegno e di aiuto per molte persone".

Sono già diverse le manifestazioni organizzate sotto le due torri per chiedere il rilascio immediato del giovane. Arresto Patrick Zaky in Egitto, verso un corteo universitario

„La prossima, proposta dal Consiglio degli studenti, si terrà prima del 22 febbraio, giorno in cui dovrebbe scadere il fermo di Zaky.

"Chi studia, lavora e vive nella nostra città è bolognese. Serve un'azione forte per il suo rilascio", ha dichiarato il sindaco Virginio Merola. “



