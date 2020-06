Alex Zanardi, un altro post del figlio: "Mi manca il tuo sorriso, ma lo rivedremo presto"

Due cuori, una foto di Alex Zanardi e una frase che dice tutto: "Mi manca quel tuo sorriso, ma so che lo rivedrò presto, tutti noi lo rivedremo presto".

Niccolò Zanardi, figlio del campione coinvolto in un incidente stradale una settimana fa e ora in coma farmacologico a Siena, scrive un altro post su Instagram insieme ad una foto del padre sorridente alla fine di una gara. Nei giorni scorsi il ragazzo, 22enne, aveva pubblicato un'altra foto in cui stringeva la mano del papà in ospedale.

Le condizioni di Alex Zanardi sono stazionarie. Lunedì 24 l'ultimo bollettino medico, poi la famiglia, in accordo con i medici dell'ospedale di Siena, hanno deciso di stoppare gli aggiornamenti finché non ci saranno novità rilevanti.