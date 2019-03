Sciopero in magazzino Zara, coinvolti i negozi di via Indipendenza

Sarà un weekend di scioperi nei magazzini di Zara, anche a Bologna. Domani e domenica scatta la protesta dei lavoratori in appalto che si occupano del magazzino, e del carico e scarico merci per la catena di abbigliamento. In questi giorni, i magazzinieri impiegati per conto del brand spagnolo sono in stato d'agitazione in tutta Italia.

A Bologna si parla di una ventina di persone, principalmente di origine straniera, dipendenti di cinque diverse cooperative, inquadrate con un contratto multiservizi. Impiegati in entrambi i punti vendita di via Indipendenza, è la denuncia della Filcams-Cgil, "gli addetti svolgono ben più ore di quante dovrebbero, senza maturare ferie né vedersi riconosciuti gli straordinari e le maggiorazioni previste per il lavoro notturno e festivo".

Senza contare che lavorano "per lungo tempo in luoghi privi di ogni rispetto delle più ovvie norme relative alla salute e sicurezza". Il sindacato evidenzia anche irregolarità nel pagamento degli stipendi: "le aziende hanno fatto comparire i ratei di tredicesima e quattordicesima in busta paga, senza in realta' erogare il denaro".

Dunque, "per rivendicare una condizione lavorativa e salariale dignitosa, la Filcams-Cgil di Bologna ha indetto lo sciopero per le intere giornate di domani e domenica. Riservandosi di proseguire con la lotta anche nei giorni a seguire, fino all'ottenimento di un risultato". (Vor/ Dire)