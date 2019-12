Torna lo Zecchino d'oro, la diretta da Bologna in prima serata

La 62ª edizione dello Zecchino d’Oro torna su Rai Uno, quest’anno con una formula ricca di novità: tre appuntamenti pomeridiani il 4, 5 e 6 dicembre alle 16.50 condotti da Antonella Clerici, in diretta dagli studi televisivi dell’Antoniano di Bologna, e la finale di sabato 7 dicembre alle ore 21.25 su Rai Uno, per la prima volta in diretta dall’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), con la conduzione di Carlo Conti e Antonella Clerici, la direzione musicale del Maestro Peppe Vessicchio, il Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni e la regia di Maurizio Pagnussat.

12 le canzoni inedite in gara - con le quali il repertorio sale a 776 brani - i cui temi vanno dagli animali ai sogni, dalla grammatica alle piccole grandi difficoltà di ogni giorno; 22 gli autori di testi e musiche scelti da una giuria mista di interni dell’Antoniano, Rai e personalità del mondo del giornalismo, della musica e dello spettacolo, tra cui Carlo Conti, il Maestro Peppe Vessicchio, lo scrittore e cantautore Gio Evan e la youtuber e influencer Lasabrigamer; 16 i piccoli interpreti, con i quali sale a 1034 il numero di bambine e bambini che hanno partecipato alla manifestazione canora dalla prima edizione ad oggi; 11 le regioni d’Italia rappresentate dai solisti scelti tra oltre 5000 bimbi durante Lo “Zecchino d’Oro Casting Tour” da febbraio ad agosto ha toccato ben 30 città italiane; 65 i bambini del Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni che cantano insieme ai solisti.

La dolce esuberanza di Antonella Clerici ci porta nella gara insieme a una giuria di ospiti eccezionali che in ogni pomeriggio assegnano un voto alle canzoni, insieme alla tradizionale giuria di bambini tra gli 8 e i 12 anni. Primo e secondo giorno vengono presentate rispettivamente 6 e 6 canzoni, nella terza puntata torniamo, invece, a tutte e 12 le canzoni in gara.

Vera novità dell’edizione 2019 dello Zecchino d’Oro, il gran finale in prima serata dall’Unipol Arena: in scaletta tutte e 12 le canzoni in gara, cantate dal vivo. Previsto il pubblico delle grandi occasioni: in una sola settimana dall’apertura delle prenotazioni sul sito ufficiale, lo Zecchino d’Oro ha registrato infatti il ‘tutto esaurito’, chiudendo le richieste di 8000 posti disponibili, ad accesso libero e senza limiti di età. A votare le canzoni in finale una giuria di ospiti vip: da Giovanni Allevi a Luciana Littizzetto, da Ficarra e Picone a Laura Chiatti.

Per raggiungere l’Unipol Arena, Tper ha messo a disposizione a partire dalle 17 e con ultima partenza alle 20, la linea 975 con partenza dalla fermata Stazione Centrale di Viale Pietramellara. Il servizio di ritorno viene effettuato invece con 5 bus con partenza al termine dello spettacolo (indicativamente circa le ore 24 circa) da Unipol Arena, con fermate: Ospedale Maggiore, San Felice, Marconi, Piazza dei Martiri, Amendola e Stazione Centrale.

Il titolo di viaggio di cui i passeggeri devono dotarsi per accedere al servizio è il biglietto speciale per la linea 975 di andata e ritorno del costo di 5 euro totali, in vendita presso la biglietteria della Stazione di Piazza Medaglie d’Oro ed acquistabile anche a bordo.

E per chi visita la città, Bologna Welcome ha riservato delle riduzioni speciali in occasione del 62° Zecchino d’Oro: previsto uno sconto del 10% su una selezione di visite guidate della città e del territorio nei giorni 6,7 e 8 dicembre, e sconti dal 10% al 20% per i pernottamenti del 6 e 7 dicembre 2019. Per ottenere lo sconto basta inserire il codice sconto ZECCHINO19 sul sito dedicato ww.bookingbolognawelcome.com.

Il 62° Zecchino d’Oro sostiene la campagna “Operazione Pane”, attiva dal 17 novembre al 14 dicembre 2019 al fine di sostenere 15 mense francescane che ogni anno mettono in tavola oltre 400mila e aiutano persone e famiglie che vivono in condizioni di grave disagio sociale avviando per loro percorsi di inserimento sociale, sanitario e lavorativo.

Attraverso una donazione è possibile sostenere le Mense Francescane donando un pasto a chi non ha da mangiare. Antoniano, oltre alle 14 mense in Italia – compresa quella dell’Antoniano di Bologna - sostiene anche una realtà francescana che opera ad Aleppo, in Siria, per garantire pasti, ascolto e aiuto alle famiglie che hanno subito il trauma della guerra e che adesso non hanno più nulla. Per offrire un contributo basta un sms o una telefonata da rete fissa al numero solidale 45588.

Quattro teatri bolognesi (Teatro Comunale, Teatro Duse, Teatro Celebrazioni e Teatro EuropAuditorium) e oltre 50 ristoranti, emiliani e non solo, contribuiscono, inoltre, a donare la gioia di un pasto caldo e una speranza per un futuro più sereno a migliaia di persone che vivono in condizioni di povertà estrema attraverso due iniziative solidali: “Teatri per Operazione Pane” e “Ristoranti per Operazione Pane”.

All’interno della compilation del 62° Zecchino d’Oro, presente anche “Più amore”, il brano donato ad Antoniano per sostenere “Operazione Pane” da Gaetano Curreri, alla cui voce si sono unite amichevolmente quelle di Mario Biondi, Amara e dei bimbi del Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni.

Lo Zecchino d’Oro è sottotitolato per i non udenti alla pagina 777 di Televideo. La trasmissione può essere seguita in streaming su RaiPlay e commentata attraverso gli hashtag #Zecchino62 e #Zecchinodoro.

Lo Zecchino d’Oro, inoltre, esce dalla Tv e arriva sul web: sul sito www.zecchinodoro.rai.it, dedicato alla 62° edizione e visibile su tutti i device, il pubblico di internet è chiamato ad esprimersi sulla propria canzone preferita.