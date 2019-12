Zecchino d'Oro 2019: vince 'Acca' di Rita Longordo

Il brano Acca cantato da Rita Longordo, 8 anni, di Sanremo , ha vinto la 62esima edizione dello Zecchino d'Oro. La canzone – testo di Flavio Careddu e Irene Menna, musica di Alessandro Visintainer – parla della lettera acca "tra tutte è una delle più alte, sicuramente la più silenziosa, senza dubbio molto importante. A volte maltrattata e troppo spesso dimenticata".

Secondo classificato – e brano più votato – I pesci parlano (Ciprì-Baggio), interpretato da Matilde Gazzotti, 4 anni, di Casalecchio e Giulia Rizzo, 5 anni, di Palermo. Terzo posto per Non capisci un tubo (Careddu-Spera), cantato da Gabriele Tonti, 5 anni, di Sabaudia (Latina).

La finale è stata trasmessa in prima serata su Rai1 dall'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Presentata da Carlo Conti e Antonella Clerici, con la direzione musicale di Peppe Vessicchio, e accompagnati dal Piccolo Coro dell'Antoniano diretto da Sabrina Simoni, sul palco dell'Unipol sono stati riproposti tutti i 12 brani inediti in gara, cantati da 16 piccoli interpreti provenienti da undici regioni.



A votare le canzoni in finale, assieme alla tradizionale giuria di bambini tra 8 e 12 anni, una giuria vip con Giovanni Allevi, Luciana Littizzetto, Ficarra e Picone, Laura Chiatti, Claudia Gerini e Stefano De Martino.

"Tra tutte è una delle più alte, sicuramente la più silenziosa, senza dubbio molto importante! Chi è? Parliamo della letterina Acca, a volte maltrattata e troppo spesso dimenticata! Le irriverenti note di questo brano ci portano in un mondo disordinato e confuso, dove scopriamo quanto sia fondamentale!

Che mondo sarebbe senza di lei?"