Zingaretti a Bologna:'Difendete l'Emilia-Romagna dalla destra' - VIDEO

Nicola Zingaretti prepara l'opa sul Pd dell'Emilia-Romagna e blinda il bis di Stefano Bonaccini in Regione. Lanciando un appello dalla sala Falcone Borsellino del quartiere Borgo Reno di Bologna, stipata per l'iniziativa col presidente del Lazio: "Difendete l'Emilia-Romagna perche' garantisce livelli di vita che in altre parti d'Italia si sognano", ammonisce prima di aprire l'incontro coi simpatizzanti, ultima tappa di una giornata bolognese aperta con la visita agli appartamenti di via Gandusio.

Zingaretti spiega, a proposito della Emilia-Romagna ormai nel mirino del centrodestra alle regionali del prossimo anno: "Vengo da tanti territori governati da queste destre, ad esempio qualche grande citta' che dopo qualche mese rendono chiaro quanto non siano capaci di governare".

E se le previsioni delle vigilia parlano di una missione assai complicata per il Pd (il centrodestra era avanti alle ultime politiche del 4 marzo) , "noi esistiamo per smentire i sondaggi, perche' poi Stefano ha governato benissimo". Quando alle future scelte congressuali di Bonaccini, il collega governatore non da' vincoli. "Con Stefano- dice- ho un rapporto direi quasi fraterno, quindi fara'le scelte che reputa piu' giuste". Ad accogliere Zingaretti, tra gli altri? il sindaco Virginio Merola, la vice Marilena Pillati, l'assessore Matteo Lepore e la ex senatrice Francesca Puglisi. (Dire)