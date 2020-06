Quindicenne picchiata nel cortile di casa, i vicini chiamano la polizia

Una ragazza di 15 anni, classe 2005, è stata schiaffeggiata dallo zio perché, secondo lui, la ragazzina starebbe frequentando brutte compagnie. È successo ieri sera in zona Saragozza, quando dopo le 20 alcuni vicini di casa hanno assistito alle scena nel cortile. La ragazzina, sanguinante, è stata poi medicata sul posto dai sanitari del 118.

L'uomo è stato denunciato per abuso dei mezzi di correzione e disciplina. In base a quanto si apprende, si tratta di un episodio singolo. Secondo alcuni testimoni, non sarebbe mai successo prima.