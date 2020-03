Zola Predosa, a fuoco canna fumaria: anziano intossicato

Intossicazione, per fortuna, lieve per un anziano di Zola Predosa. Nel pomeriggio i Vigili del fuoco sono intervenuti dalla sede centrale e dal distaccamento di Zola Predosa per un incendio in un'abitazione in via Carrani al civico 12/A.

Ad andare a fuoco la canna fumaria dello stabile. L'incendio ha interessato anche parte del tetto di legno. I vigili del fuoco hanno impiegato diversi mezzi, squadre e tempo per spegnere le fiamme e mettere sotto controllo lo scenario.

Sul posto le forze dell'ordine e l'ambulanza del 118 che ha trasportato l'anziano residente lievemente intossicato in ospedale per accertamenti.