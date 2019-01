Funghi non tracciati e senza etichettatura, la Finanza ne sequestra 175 Kg

La Guardia di finanza di Bologna e i funzionari dell’ispettorato controllo qualità del ministero hanno sequestrato 175 Kg di funghi porcini a una azienda che commercia prodotti ortofrutticoli, a Zola Predosa.

Le Fiamme Gialle e gli ispettori ministeriali hanno anche applicato una sanzione amministrativa pecuniaria, che va da un minimo di 750 euro a 4.500 euro. I prodotti sequestrati, pronti per essere immessi in commercio, erano privi delle prescritte indicazioni in materia di tracciabilità alimentare e/o della corretta etichettatura.