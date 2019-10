Zola Predosa: fiaccolata per il popolo curdo

Una fiaccolata pacifica e silenziosa ha sfilato ieri sera tra le strade di Zola Predosa. Un'iniziativa promossa dal Pd, alla quale ha preso parte anche il sindaco.

"Ringrazio chi ha avuto l'idea, le forze politiche, sociali e i cittadini che a questa fiaccolata hanno dato corpo e sostanza - spiega a Bologna Today il primo cittadino Davide Dall'Omo - Un raduno pacifico e silenzioso per lasciare voce ai pensieri di ciascuno su quanto sta accadendo in Siria e al popolo Curdo. Troppo spesso mi sembra che non ci sia più la capacità di non accettare ciò che è inaccettabile, e si tenda a tollerare ogni cosa abbastanza lontana dalla vista e i propri piedi. Reagire a qualcosa che non va, è fare qualcosa che va".

Concludendo: "Sono contento che la nostra comunità, anche solo simbolicamente, abbia voluto fermarsi un attimo, alzare la mano e una fiaccola come un lume di ragione nel buio della disumanità e indifferenza. Spero che anche tutti gli altri comuni, in un qualche modo, facciano altrettanto".