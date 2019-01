Zola Predosa: donna in stato confusionale, l'appello del sindaco

"Oggi abbiamo ricevuto questa segnalazione di una signora, vestita con un camice bianco, in giro per Zola Predosa in probabile stato confusionale".

A lanciare l'appellio sui social il sindaco di Zola predosa, Stefano Fiorini, che raccomanda: "Chi l’avesse vista prego segnalarlo, subito, alla Polizia Municipale o alla Stazione dei Carabinieri".

Da quanto si legge sui social media, avrebbe minacciato anche un bambino. Carabinieri mobilitati.