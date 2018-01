Furto a Zola Predosa: porta sfondata per poche centinaia di euro

Una spaccata per portare via la cassa con poche centinaia di euro e come al solito i danni superano il bottino. E' stata messo a segno questa notte in via Risorgimento, a Ponte Ronca, frazione di Zola Predosa. Nel mirino dei ladri che hanno ridotto in frantumi la vetrata, il centro estetico "Seven Beauty Salù".

"In base alla ricostruzione, hanno prima provato ad aprire la porta con un piede di porco, poi hanno sfondato con un tombino - ha detto a Bologna Today una delle titolari - abbiamo un sistema di allarme collegato con la vigilanza, siamo state avvertite alle 3.30". Delle indagini si occupano i Carabinieri.