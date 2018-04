Viabilità: nuove 'zone 30' e ciclabili in città

Sono partiti oggi da via Emanuel, nel quartiere San Donato, i lavori previsti dal Piano generale del traffico urbano (PGTU). L'intervento, che durerà circa tre mesi, prevede la realizzazione di una nuova zona 30 sulla strada, con porte di accesso all'incrocio tra via Andreini e le vie Bartoli, Cuccoli, Capelli, Musi e Beroaldo e all’ingresso di via Emanuel.

L'intera via sarà migliorata attraverso il rifacimento di gran parte della pavimentazione stradale e l’adeguamento del marciapiede esistente. Saranno realizzate inoltre quattro zone rialzate agli accessi della zona 30, un marciapiede continuo largo 1,50 metri lungo l’intero sviluppo ovest della via, che sostituirà quello esistente che ora è discontinuo e di larghezza variabile. La sosta sarà distribuita in linea sui lati est e ovest, in modo alternato, a seconda della geometria della sede stradale, che resta a doppio senso di circolazione, con canale stradale largo 5,50 metri.

Dopo via Emanuel, i lavori si sposteranno su via Mattei, dove saranno realizzate due piste ciclabili monodirezionali nei due sensi di circolazione della via e, infine, sulle vie Dagnini e Ruggi. Qui nascerà un'altra zona 30, e sarà realizzata una pista ciclabile a bordo strada lungo via Dagnini. I lavori costeranno 715 mila euro e si concluderanno entro il 2018.