Serata agitata in zona U: si droga e sale sul cofano dell'auto

Serata movimentata quella di ieri sera, nella zona universitaria. un 41enne cittadino italiano originario del napoletano è stato denunciato dopo essere stato trovato in piedi sul cofano di un'auto. Agli agenti l'uomo ha spiegato di aver assunto delle sostanze stupefacenti, ma non ha motivato il perché del suo gesto. Il 41enne è stato però denunciato per una inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune, dacché la vettura non è risultata danneggiata. Qualche ora più tardi, in piazza Verdi, un 24enne cittadino gambiano e un 22enne cittadino maliano sono stati trovati in possesso di complessivamente 16 grammi di marijuana, abbastanza per essere denunciati per detenzione ai fini di spaccio.