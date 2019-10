Droga in zona universitaria, fermato con cocaina ed eroina

Un cospicuo quantitativo di eroina e cocaina, già pronte da vendere nello spaccio al dettaglio. E' quello che hanno trovato gli agenti del commissariato San Francesco addosso a un pusher della zona universitaria, di soli 20 anni.

Il giovane, cittadino tunisino, ha già al suo attivo un nutrito carico di precedenti, ed è già stato arrestato diverse volte, sempre per fatti di droga. Il ragazzo è stato intercettato questa notte intorno alle due, alla fine di un breve inseguimento, nato dal fuggi fuggi generale dopo che la volante della polizia era transitata dapiazza Aldrovandi. Il 20enne, visto in compagnia di un gruppo di altri ragazzi, ha gettato qualcosa nelle fioriere per poi fuggire.

Alla fine il bilancio della perquisizione fatta dagli agenti è stato di 20 grammi tra eroina e cocaina, già confezionati in dosi. Addosso al ragazzo trovati anche 1000 euro in contanti.