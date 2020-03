Decreto Coronavirus: trasgrediscono ai divieti e si mettono in viaggio, denunciati

I militari delle Sezione Radiomobile della Compagnia di Borgo Panigale, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un’auto con a bordo due persone, di 20 e 25 anni, provenienti da Parma, una delle 5 province dell'Emilia Romagna,sottoposte a misure restrittive come da ultimo decreto del premier Conte.

Da quanto si apprende, durante il controllo, alla richiesta di specificare il motivo per cui i due giovani si trovavano fuori dalla loro provincia hanno risposto che si stavano recando all’aeroporto Marconi per prendere un aereo per Madrid, per un viaggio di piacere.

Per tale motivo - fanno sapere i miluitari - i due sono stati denunciati per la violazione del DPCM sull’emergenza sanitaria e invitati a rientrare nella loro provincia.