Ztl ambientale, dal 1° gennaio 2020 i nuovi provvedimenti

Dal primo gennaio 2020 non saranno più validi i contrassegni delle auto Euro 0 per l’accesso al centro storico e scatterà la sosta a pagamento per la seconda auto in centro e per la terza auto nella corona semicentrale e semiperiferica.

Cosa cambia dal primo gennaio 2020

La Zona a Traffico Limitato (Ztl) diventa ambientale, ovvero non ci si basa più solo su requisiti funzionali, come la residenza, ma anche sulla compatibilità ambientale dei veicoli a motore.

Il Comune revocherà automaticamente e progressivamente i contrassegni in vigore ai veicoli Euro 0 (dal 2020), Euro 1 (dal 2021), Euro 2 (dal 2022), Euro 3 (dal 2023), Euro 4 (dal 2024) ed Euro 5 (dal 2025).

Dunque progressivamente non vengono più rilasciati i contrassegni di tipo R (residenti), Pa (posto auto), Ip (interesse pubblico), M (medici), e accompagnamento scolastico, alle seguenti categorie di veicoli:

• dall'1 gennaio 2020: Euro 0 (diesel, benzina, Gpl, metano)

• dall'1 gennaio 2021: Euro 1 (diesel, benzina, Gpl, metano)

• dall'1 gennaio 2022: Euro 2 (diesel, benzina)

• dall'1 gennaio 2023: Euro 3 (diesel)

• dall'1 gennaio 2024: Euro 4 (diesel)

• dall'1 gennaio 2025: Euro 5 (diesel)

Dal primo gennaio 2020 dunque il veicolo Euro 0 non può più circolare negli orari di limitazione della Ztl (dalle 7 alle 20), pena la sanzione: passando sotto le telecamere di Sirio, per esempio, scatta la multa perché l’auto non è più tra quelle che hanno il permesso per la Ztl.

I provvedimenti non riguardano i contrassegni H (handicap) mentre per tutte le famiglie residenti in centro con Isee inferiore a 14.000 euro viene garantito un contrassegno indipendentemente dalla categoria del veicolo posseduto.

Sosta nel centro storico e in periferia

Chi abita nel centro storico - dal primo gennaio 2020 ogni famiglia ha diritto a un solo contrassegno per parcheggiare gratuitamente la propria auto all'interno del settore di residenza del centro storico (zone 1, 2, 3, 4, 5, U). Per la seconda auto, il Comune introduce la possibilità di dotarsi di un nuovo contrassegno al costo di 120 euro l’anno, che dà diritto alla sosta all'interno del proprio settore di residenza del centro storico. Dalla terza auto in poi rimane tutto uguale a oggi.

Chi abita in periferia - dove è in vigore la sosta a pagamento, la sosta gratuita all'interno della propria area di residenza sarà limitata a due auto per nucleo familiare. Dalla terza auto in poi il Comune introduce la possibilità, per chi lo desidera, di dotarsi del nuovo contrassegno al costo di 120 euro l’anno.

Per chi ha un contrassegno Pa per la sosta in zona U e “San Francesco

In queste zone a traffico limitato speciali, dove le limitazioni valgono tutti i giorni 24 ore su 24, il contrassegno Pa (posto auto) di chi possiede un veicolo che non rispetta i requisiti ambientali viene convertito in un nuovo permesso che dà l’accesso al posto auto solo dalle 20 alle 7, cioè negli orari in cui l’ingresso alla Ztl è libero.

Bonus mobilità sostenibile: a chi spetta e come funziona

Spetta a tutti i residenti del centro storico ai quali progressivamente sarà revocato il contrassegno di accesso alla Ztl, a condizione che non chiedano un nuovo contrassegno. Il bonus spetta anche a chi decide volontariamente di rinunciare al proprio contrassegno anche se l’auto non rientra nelle categorie che progressivamente saranno tenute fuori dalla Ztl. Il bonus dura un anno, si può chiedere al massimo per due anni e viene erogato da Tper a chi sceglie di muoversi col bus, con i taxi/Ncc, col car sharing o col bike sharing anziché con l’auto privata. Ecco i bonus per il 2020:

• 1.000 euro: per le famiglie a cui vengono revocati almeno due contrassegni “R” o “Pa” abbinati a veicoli euro 0

• 700 euro: per le famiglie a cui viene revocato l’unico contrassegno “R” o “Pa” abbinato a un veicolo euro 0, a patto che non abbiano un contrassegno H-handicap)

• 500 euro: per le famiglie a cui viene revocato uno dei contrassegni “R” o “Pa” abbinato a un veicolo euro 0.

Le famiglie con Isee inferiore a 14.000, alle quali il contrassegno è comunque garantito, possono chiedere il bonus mobilità solo se rinunciano al permesso.

Over 70 – se al nucleo familiare al quale appartengono persone con più di 70 anni di età vengono revocati tutti i contrassegni (R residenti e Pa posto auto), questi cittadini possono scegliere tra l’abbonamento annuale gratuito al Trasporto pubblico locale (Tpl) urbano per dieci anni o il bonus mobilità.

L’erogazione dei bonus mobilità è a cura di TPER che gestisce la sosta in città. Sono attivi, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18, il numero verde dedicato 800 694994 e un contatto WhatsApp 329 0635298 in grado di rispondere a tutte le richieste di informazione. Sempre attiva la e-mail ztlambientale@tper.it.