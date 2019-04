La ZTL diventa ambientale: dal 2020 giro di vite sui pass, bonus per chi rinuncia all'auto e sceglie il bus

Dal 1° gennaio 2020 non basterà esssere residenti per otterere il permesso di accesso dentro le mura, ma conteranno anche i requisiti ambientali dei veicoli. La ZTL bolognese diventa ambientale, quindi i veicoli Euro zero non potranno più ottenere il pass d'ingresso nè parcheggiare. Sono esclusi dai provvedimenti le famiglie residenti con Isee inferiore a 14mila euro. "Dobbiamo andare verso una svolta verde, per una Bologna piu salubre", ha spiegato il sindaco Virginio Merola.

L’introduzione della Ztl Ambientale sarà accompagnata da incentivi all’uso del trasporto pubblico:

L’obiettivo dei provvedimenti è migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente a cominciare dalle aree a maggior pregio ambientale e architettonico, secondo i principi contenuti nel Pair 2020 (Piano Aria Integrato Regionale) per ridurre l’inquinamento e rientrare nei valori limite fissati dall’Unione Europea entro il 2020. Il Comune trasforma dunque in azioni le indicazioni già contenute nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) e nel Piano Generale del Traffico Urbano (Pgtu): la giunta guidata dal Sindaco Virginio Merola ha licenziato il pacchetto di provvedimenti di mobilità sostenibile, che nelle prossime settimane approderà in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva.

Accesso alla Ztl Ambientale dal 2020

Il Comune di Bologna non rilascerà più i contrassegni di tipo R (residenti), Pa (posto auto), Ip (interesse pubblico), M (medici), e accompagnamento scolastico, alle seguenti categorie di veicoli:

dal primo gennaio 2020: Euro 0 (diesel, benzina, Gpl, metano)

dal primo gennaio 2021: Euro 1 (diesel, benzina)

dal primo gennaio 2022: Euro 2 (diesel)

dal primo gennaio 2023: Euro 3 (diesel)

dal primo gennaio 2024: Euro 4 (diesel)

dal primo gennaio 2025: Euro 5 (diesel)