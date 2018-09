Stretta ZTL: centro chiuso a auto inquinanti

Chiudere la Ztl in via definitiva alle auto più inquinanti, con tanto di controllo da parte delle telecamere. Una stretta che potrebbe arrivare nel giro di un paio d'anni, dunque nel 2020. E' l'intenzione di Irene Priolo, assessore alla Mobilità di Palazzo D'Accursio: entro la fine del mandato (2021) attivare almeno una prima fase di telecontrollo sui mezzi più inquinanti, per esempio a partire dagli euro zero o euro uno.

"Sono misure che vogliamo inserire nel Pums (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - ndr) - conferma la stessa Priolo, a margine dell'inaugurazione della campagna per la sicurezza stradale in piazza Maggiore - saranno graduali, non si può fare tutto in un anno. Sarebbe troppo impattante".

Da ottobre intanto scatteranno le nuove misure anti-smog, col blocco anche dei motori diesel euro 4, e quindi "faremo più controlli rispetto al passato con la Polizia municipale". Il modello di riferimento è Milano, che già da qualche anno ha varato l'area C, dove l'accesso è vietato ai mezzi pesanti e con motore benzina euro zero o diesel fino a euro 4.

"Se vogliamo che la mobilità in centro a Bologna sia elettrica entro il 2030 - dice Priolo - penso che dobbiamo andare in questa direzione, costituendo una Ztl ambientale con l'interdizione ai mezzi più inquinanti". Una misura, precisa l'assessore, che il Comune "dovrà accompagnare con incentivi alla dismissione dei mezzi meno sostenibili" e, ribadisce "saranno provvedimenti progressivi, con scadenze al 2020, 2025 e 2030, perchè siano anche sostenibili". Un primo pacchetto di incentivi, ad esempio, "potrebbe entro il 2020", afferma Priolo.

Allo stesso tempo, il Comune di Bologna sta studiando anche un possibile servizio di scooter elettrici condivisi, a patto però che "non sia in concorrenza col bike sharing- mette subito in chiaro l'assessore- perchè per noi è più importante la mobilita' dolce". (dire)