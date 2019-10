Il cardinale Zuppi ospite di Fazio in tv: "C'è bisogno di regole che guardano avanti"

Il cardinale Matteo Maria Zuppi ieri sera è stato ospite nel salotto telefisivo di "Che tempo che fa", intervistato da Fabio Fazio sul tema dell'odio e delle notizie false, le fake-news. Il pretesto e l'argomento è stato il suo libro in uscita, scritto a quattro mani con Lorenzo Fazzini e intitolato “Odierai il prossimo tuo”.

L'amore oggi è inteso come buonismo e l'odio come intelligente identificazione del nemico, quasi un'anticipazione: "E invece l'amore sconfigge la paura - ha detto Zuppi - che è spesso alimentata dalle fake-news, prodotte da fabbriche invisibili del mondo digitale". Il vescovo ha parlato anche dell'importanza dello Ius culturae, la cittadinanza per i bambini nati in Italia al termine di un percorso scolastico: "Bisogna dare delle regole che guardano avanti".