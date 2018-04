Il "re della sfoglia" Beniamino Baleotti apre un laboratorio-atelier della pasta fresca al mattarello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Un laboratorio dove seguire lezioni e show cooking per imparare a preparare tagliatelle e tortellini a regola d'arte. O dove acquistare tutti i giorni pasta fresca all'uovo fatta in casa al mattarello nella migliore tradizione della cucina emiliana. Era il tassello che mancava nella carriera del Re della Sfoglia Beniamino Baleotti, chef bolognese pluripremiato, che dalla metà di aprile avrà il suo primo negozio al dettaglio aperto al pubblico a Pianoro, in provincia di Bologna. Quarto di sette figli, classe 1984, grembiule sempre addosso e mattarello sempre in mano, Baleotti è stato il vincitore dello Sfoglino d’oro 2010 e 2011, ha ricevuto numerosi riconoscimenti quali Il Matterello d'Oro e La Tagliatella d'Oro, oltre a essere tra i protagonisti dello spazio dedicato alla cucina nella trasmissione di Rai Due “Detto fatto”, dove ha vinto la gara di sfoglia. È anche lo chef del ristorante di famiglia “Le Ginestre” di Pianoro. Dalla nonna Clarice ha imparato i segreti della cucina e l’arte di fare la pasta. Suo fedele compagno di viaggio è il mitico “Antonello”, il matterello che da più di diciassette anni lo accompagna nella preparazione della sfoglia e della pasta fresca proprio come si faceva un tempo. Ha tenuto corsi di cucina bolognese e di pasta fatta a mano in Lussemburgo, Argentina, Cina e Giappone. Il nuovo laboratorio-atelier Il Re della Sfoglia. In posizione centrale, nella piazza principale di Pianoro, di fronte al Comune, facilmente raggiungibile a piedi, coi mezzi o in auto, il nuovo negozio di Baleotti (Piazza dei Martiri 4/B) promette di diventare a breve un punto di riferimento per tutti gli amanti della pasta fresca fatta in casa, che qui potranno trovare tutti i giorni pasta semplice, ripiena, per lasagne, tortellini e tagliatelle tutte realizzate dalle sapienti mani di Baleotti. Con la garanzia della massima qualità e genuinità degli ingredienti e della preparazione, un must irrinunciabile per il Re della Sfoglia. Il packaging si distinguerà per l’originalità e per la scelta dei materiali assolutamente ecosostenibili. Al pomeriggio, il negozio si trasformerà in un atelier di cucina dove poter seguire corsi e lezioni sulla pasta fresca secondo le più classiche ricette della tradizione bolognese. Il libro “Il Re della sfoglia” Le novità e gli appuntamenti con Beniamino Baleotti non finiscono qui. Il 13 aprile lo chef sarà, infatti, a FICO Eataly World, il parco gastronomico più grande del mondo, dove, all’interno della rassegna “Mangiare sano è fico”, presenterà il suo libro “Il Re della Sfoglia” (Pendragon, 2017): una raccolta di ottanta ricette diverse, tradizionali o basate sull’inventiva dell’autore, per preparare la pasta fresca. Il libro, già alla sua terza ristampa, è un vero e proprio manuale di cucina con tutti i segreti dello chef. Come da sua tradizione, la presentazione sarà accompagnata da uno show cooking per il pubblico che verrà omaggiato con un pacchetto di pasta sfoglia originale. L'appuntamento è alle ore 18 alle Librerie Coop, via Paolo Canali 8.