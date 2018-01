Pane e nutella: la ricetta di Kevin, Bakery chef della scuola di Gualtiero Marchesi | VIDEO

Newyorkese ma bolognese d'adozione, Kevin Michael Keating tra i 15 diplomati del corso di panificazione moderna

La scuola Internazionale di Cucina Italiana, ALMA, diploma i primi 15 Bakery Chef d’Italia. Conclusa la

prima edizione del Corso di Panificazione Moderna sotto la guida del Maestro panificatore Ezio Marinato.

Sei ragazze, tra cui una messicana e nove ragazzi, tra cui uno statunitense, Kevin Kevin Michael Keating.

Qui la ricetta del pane:

500g farina (tipo Manitoba)

350g acqua tiepida

100g lievito madre liquido

10g sale

25g acqua

5g spezie in polvere (cannella, pepe nero, noce moscato, chiodi di garofano, vaniglia)

Impastare tutti gli ingredienti, aggiungendo il sale, le spezie e 25g dell’acqua dopo 30 minuti. Coprire e lasciare a temperatura ambiente (circa 24C) per 3-4 ore. Dare una piega ogni mezz’ora. Formare delicatamente in una pagnotta. Porre in un cestino infarinato con farina di riso, poi mettere nel frigo fino al giorno successivo. Cuocere a 250C con vapore per 20 minuti, poi aprire la valvola, abbassare il forno a 240C e cuocere 20-30 minuti in più.

Servire con crema di gianduia artiginale e fiocchi di sale marino