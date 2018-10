Il segreto della pizza di Berberè, incoronata dal Gambero Rosso / VIDEO

Secondo Gambero Rosso 'Berberè' è tra le migliori pizzerie d'Italia.

"La formula continua a essere vincente - così si legge nella motivazione ufficiale - un inno alla convivialità, un modello ben ripetibile (come dimostra la presenza di Berberè in varie località d'Italia) che non scende a patti in termini di qualità, sempre al top. Dietro tutto questo c'è il grande lavoro dei fratelli Aloe e di uno staff all'altezza della loro filosofia".