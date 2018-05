'Bologna incontra Praga': il tortellino vola in Boemia

Il 18 maggio, a Praga secondo appuntamento con le eccellenze enogastronomiche italiane. Dopo il successo della serata dedicata a Venezia, saranno protagonisti Bologna e il suo celebre formato di pasta ripiena.

Si tratta della seconda tappa di “L’Italia incontra Praga”, organizzata da La Gazzetta del Gusto, Intelligo Magazine e TurismoVacanza.net, che porta in Repubblica Ceca la cultura e le tradizioni enogastronomiche italiane. L’iniziativa si avvale della partnership con il ristoratore Paolo Forni e lo chef Riccardo Lucque che, ormai da anni, sono ambasciatori della cucina italiana di alta qualità a Praga.

La serata promette bene: divertimento e soddisfazione dei palati boemi con uno dei piatti italiani più conosciuti nel mondo: il tortellino di Bologna che, per lavorazione ed ingredienti, è lo specchio straordinario dell’identità di un territorio. Venerdì 18 maggio alle ore 18,30, il “Laboratorio Scuola di cucina” nel cuore della Città Vecchia di Praga, si trasformerà in un teatro dedicato alla tradizione della pasta fresca ed in particolare a tagliatelle e tortellini da mangiare e…anche da bere.

Si inizierà con l’esibizione del giovane barman Alex Fantini che, a soli 22 anni, gestisce un locale nel cuore di Bologna ed è l’inventore dei cocktail gastronomici, alcuni dei quali brevettati. Tra questi, il “Bologna Sour”, un sorprendente distillato al sapore di tortellino che verrà proposto a Praga, insieme ad altre sorprese esclusive. “Sono molto carico per questa esperienza in Repubblica Ceca – afferma Alex. – Ho già visitato Praga come turista e ne sono rimasto conquistato. Far conoscere i miei cocktail ad un popolo tanto ospitale, mi riempie di orgoglio”.

Ma non è finita perché Bologna incontra Praga proseguirà con uno scenografico cooking show della chef Daniela Minnella che mostrerà l’intero procedimento di preparazione di tagliatelle e tortellini, partendo dall’impasto e dal ripieno fino alla sfoglia tirata al mattarello. “Si tratta della mia prima esibizione all’estero – dichiara Daniela – e non nascondo di essere molto emozionata. D’altra parte la cucina per me è una grandissima passione e condividerla con gli altri mi rende sempre felice. Sono certa che sarà una serata indimenticabile per tutti.”

“Questa rassegna ci sta regalando grandi soddisfazioni, ha aggiunto Luciano Monteleone, editore della testata giornalistica La Gazzetta del Gusto (www.gazzettadelgusto.it). Ogni giorno nel nostro giornale raccontiamo il cibo e il vino italiano a migliaia di lettori ma non avevamo la percezione concreta di quanto la nostra cucina fosse amata a Praga. Tante aziende italiane hanno già aderito con entusiasmo a questi eventi perché desiderano far conoscere i loro prodotti di qualità ad un Paese stimolante e aperto alla nostra cultura. Indubbiamente è anche un’opportunità di business ed infatti riceviamo tante richieste di sponsorizzazione e questo, in un momento storico economicamente difficile, è una dimostrazione che l’italica intraprendenza non è scomparsa. Siamo anche orgoglioso che all’evento del 18 maggio sarà presente la televisione nazionale ceca “Česká televize”, oltre a rappresentanti della nostra Ambasciata e dell’Istituto italiano di Cultura”.

Non solo esibizioni perché tutto quello che sarà preparato sia da Alex che da Daniela verrà servito al pubblico insieme ad altre bontà italiane e accompagnato dai vini della cantina Luigino Benotto. Il biglietto di ingresso all’evento include la visione degli spettacoli gastronomici, la cena a buffet e i vini. A scelta, il pubblico potrà acquistare il libro “La sfoglia infinita. Ricette e trucchi del mestiere delle regine del mattarello” di Edizioni del Loggione”, con tantissime ricette di pasta fresca, trucchi del mestiere, consigli e storie curiose.