Torna Thefork Festival: l'evento per le buone forchette, con sconti del 50% nei ristoranti

Alla sua sesta edizione in Italia, l’evento permette agli utenti di riservare il proprio tavolo in circa 1000 ristoranti italiani godendo di sconti del 50%, direttamente alla cassa. Le promozioni riguardano le esperienze consumate durante il periodo del TheFork Festival e sono riservate agli utenti che prenotano attraverso l’applicazione mobile di TheFork per iOs e Android e il sito www.thefork.it, presso i ristoranti aderenti e con coperti in offerta disponibili. Dove? Ecco qualche ristorante da provare a Bologna Buca San Petronio Il culto del Made in Italy è al centro della filosofia di questo ristorante, dalle proposte enogastronomiche al design. Wood Gastrobar Piatti preparati con dedizione e ingredienti di stagione, per lo più di provenienza locale. Il menù si compone di sfiziose tapas, primi piatti gustosi e buger di carne e pesce. Primo Un locale rustico dove regnano sovrani i primi preparati con pasta fresca fatta a mano secondo l’antica tradizione Bolognese. Villa Meraville All'interno di Villa San Martino che risale al 1848, con parcheggio privato, propone cucina emiliana e vini della regione. Permeèuguale Ristorante giovane, che propone una cucina mediterranea creativa in un contesto accogliente e moderno al tempo stesso. Il Rialto Un ristorante semplice ed elegante, che pone al centro del menù i piatti di mare a base di pesce fresco sebbene non manchino proposte di terra per accontentare tutti i palati. DolceSalato Una nuova esperienza gourmet all'interno dell’Hotel Cosmopolitan che punta su qualità e ricerca delle materie prime, equilibrio dei sapori, freschezza e tradizione bolognese.