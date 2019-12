Patate, il prodotto d'eccellenza bolognese della varietà 'Costance' sbarca a Milano

Una nuova collaborazione porta in alto il nome di un prodotto bolognese: è stata infatti inaugurata la collaborazione tra le 'Buone patate italiane' della bolognese 'Romagnoli F.lli spa' e il ristorante milanese 'Gialle and Co', che della rivistitazione della "baked potato" anglosassone, ha fatto il suo marchio di fabbrica. Una collaborazione fatta di fornitura di materia prima e sperimentazione in cucina.

La pataticola bolognese, infatti, fornirà alla cucina lombarda 'Constance' varietà di tubero dalla buccia di colore giallo intenso e polpa giallo chiaro, con pasta semi-soda e ottime caratteristiche culinarie.

Oltre alla fornitura di patate, dai 70 ai 500 grammi, la collaborazione continuerà anche online: le baked potatoes create dagli chef di Gialle and Co faranno parte della sezione "Ricette" del blog Romagnoli F.lli e saranno promosse sui canali social dell'azienda. Una baked potato al mese, preparata con ingredienti sempre diversi, genuini e stagionali, andra' ad arricchire la sezione del blog sui piatti a base di patate.