Istituita la Giornata del Ragù alla Bolognese: "Superare diatribe e promuove la vera ricetta nel mondo"

Istituita la 1a Giornata del Ragù alla bolognese,che si terrà il prossimo 21 ottobre a Villa Ranuzzi Cospi a Bagnarola di Budrio (Bo). L'obiettivo, spiegano gli organizzatori, è "superare le recenti diatribe su spaghetti o tagliatelle al ragù, tipicità o bolognesità, e far sì che venga definita una linea di intenti comune che sarà scritta sulla Magna Charta del ragù, con l’obiettivo di promuovere in Italia e nel mondo il vero ragù alla bolognese che si collega a molti tra i più noti piatti della cucina petroniana". Per fare crescere questo ‘brand’ oltre il livello locale - spronano gli organizzatori - "bisogna lavorare tutti nella stessa direzione: Enti locali, CCIAA, associazioni gastronomiche, salsamentari e ristoratori, ecc. Riteniamo che sarà una strada lunga, ma percorribile e interessante purchè unitaria, perché la promozione turistica e quella gastronomica di questa città vanno di pari passo, con evidenti sinergie e vantaggi economici per la città".

Giornata del Ragù: programma e organizzazione

Sarà interamente dedicata ad una delle preparazioni più note ed apprezzate della cucina petroniana, il vero ragù alla bolognese, filrouge di tanti piatti della tradizione, dalle tagliatelle alle lasagne, ecc. I

L’evento nasce grazie alla collaborazione con Banca Generali Private (Main sponsor - sede di Bologna), PIMCO, Tamburini, Confesercenti Bologna, nonchè le aziende Consorzio Parmigiano Reggiano, Vini Tizzano, Hotel Relais Bellaria e Ristorante Corbezzoli.