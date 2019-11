Guida Michelin 2020: cinque i ristoranti "stellati" nel bolognese

Come ogni novembre che si rispetti, chef e ristoratori fremono, e tremano. Dal 7 infatti sarà disponibile in libreria la 65a edizione della Guida Michelin Italia 2020 che assegna le stelle ai ristoranti del bel paese. È stata presentata al Teatro Municipale di Piacenza ed è considerata tra le più stellate al mondo.

Nel bolognese non si registrano grosse novità: premiati con una stella "I Portici" in via Indipendenza a Bologna, "Iacobucci" in via Ronco a Castel Maggiore, il "Marconi" in via Porrettana a Sasso Marconi e la "Trattoria da Amerigo" in via Marconi a Savigno. E' ancora il "San Domenico" in via Sacchi a Imola a portare a casa due stelle.

L'Emilia-Romagna si conferma la regione con più ristoranti Bib Gourmand, simboleggiati nel mondo dalla faccia dell'omino Michelin che "si lecca i baffi", ne ha ben 33. Si tratta di locali che propongono "una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo a meno di 35 euro".

Sul podio la Lombardia, è la regione più stellata, seguono il Piemonte, la Campania, la Toscana e infine il Veneto.

Tra le province, Napoli è sempre in vetta con 26 ristoranti, Roma in seconda posizione, seguono Milano, Bolzano e Cuneo.