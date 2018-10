Halloween: 4 ricette mostruose, dolci e salate!

Halloween è vicino ed è ormai convenzione anche da noi giocare a "Treat or trick", con travestimenti, dolcetti e scherzetti per tutti, zucche tagliate e decorate per illuminare la notte più paurosa dell'anno. Ma se anche la tavola diventasse spaventosa? Con poche mosse è possibile trasformare una merenda, un aperitivo o una cena in un momento paurosissimo! In città sono tanti anche gli eventi e le feste: qui gli appuntamenti da non perdere per Halloween.

Ecco alcune ricette per Halloween: dolci e salate

Il terrificante Wurstel-Mummia

Stendere su un piano di lavoro della pasta sfoglia e srotorarla. Tagliare delle strisce lunghe e larghe circa un centimetro (in proporzione alla misura dei wurstel che si usano). Avvolgere le singole strisce intorno ai wurstel lasciando scoperta la parte finale come si vede nella foto, parte che diventerà la faccina della mummia. Disporre i mostriciattoli su una teglia da forno, spennellare con il rosso d'uovo la pasta e far cuocere per 40 minuti a 180°. Una volta raffreddati si passa ai dettagli: per occhi e bocca Sottilette tagliate con una cannuccia (usata a mo' di stampino), maionese e salse al pomodoro.

