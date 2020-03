Le ricette del baby-pasticcere: i 'dolci' tutorial del piccolo Cristian

Cristian Tedeschi, vestito di tutto punto, segue per bene le orme del papà Andrea che nel suo laboratorio Pastry Lab non fa altro che creare e sperimentare dolcissime ricette ricevendo anche diversi riconoscimenti. Sette anni, appassionato di basket, a casa da scuola come tutti i suoi coetanei da settimane per l'emergenza Coronavirus, Cristian ha messo da parte la timidezza per affrontare di petto la videocamera e darci qualche ricetta, come quella dei Waffle.

Ecco le video-ricette di Cristian: