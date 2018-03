Mordano: non torna a casa per due giorni, task force per le ricerche di un 26enne

Era uscito di casa per gettare la spazzatura e non aveva fatto ritorno. Un 26enne di nazionalità marocchina con qualche problema di salute ha fatto perdere le sua tracce, così i familiari lo hanno cercato per un giorno e una notte, poi si sono rivolti ai Carabinieri di Mordano per denunciarne la scomparsa.

I militari hanno attivato un protocollo operativo per la ricerca di persone scomparse, in collaborazione con i Carabinieri della Compagnia di Imola, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dei cittadini di Mordano, raggiunti attraverso un gruppo di WhatsApp. Alle ricerche hanno contribuito anche i cani “molecolari” dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Firenze, due segugi di razza “Bloodhound”.

Il ragazzo è statto trovato in tarda mattinata, quando un signore di Mordano ha avvistato il giovane in via Bazzino e ha avvisato subito i “membri” del gruppo di WhatsApp. Il 26enne, rintracciato poco dopo dai Carabinieri, è stato accompagnato in caserma e affidato ai sanitari del 118 che in via del tutto precauzionale lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Imola.