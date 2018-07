Crescentine: a lezione di cucina con Alessandra Spisni | VIDEO

Sfoglia sul tagliere e occhi sul tablet: Alessandra Spisni e le sfogline dell'associazione hanno pensato di sostenere i loro allievi (e non solo) anche a distanza, per avere un promemoria sempre a portata di mano. Così nasce l'idea del canale Youtube della sfoglina del programma televisivo 'La Prova del cuoco'.

Tanti video tutorial con trucchi e suggerimenti direttamente dalla casa della bolognesità VSB Bologna. In questo video si imparano i trucchi per fare le crescentine.

Con un 1,5 kg di impasto potete fare 20 antipasti o 10 merende. Prendete un kg di farina, mezzo bicchiere di panna, mezzo litro di latte, 20 gr. di sale e un cucchiaio a raso di lievito chimico baking. Impastate gli ingredienti come abbiamo fatto per la sfoglia. Attenzione, però: la consistenza dell’impasto è diversa. Dovete avere un impasto più morbido, più bagnato rispetto alla sfoglia. L’impasto va lavorato poco. Quando è pronto, tagliate a pezzi e poi fate le palline. Prendete una pallina dell’impasto e tiratela dello spessore di un tortellone. Tagliatela a quadratini o a losanghe con la spronella agile. Ora passiamo alla frittura. In un tegame con strutto fumante in abbondanza versate le crescentine. Lasciatele per pochi secondi e tiratele fuori appena dorate. A piacere aggiungete un pizzico di sale.

(video VSB Bologna)