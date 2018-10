Fuori la crosta, dentro il ricco ripieno: pane di San Petronio, la ricetta

La sua preparazione avviene principalmente in concomitanza con la festa di San Petronio, patrono di Bologna, ma il pane di San Petronio è una ricetta che si adatta più o meno per tutte le stagioni. Si tratta di un prodotto da forno salato, una grande ciambellona di pane, ma farcito con abbondanti dosi di parmigiano e prosciutto crudo, arrotolati insieme. Può essere servito tagliato a fette come aperitivo, oppure essere protagonista in una gustosa merenda. Vediamo insieme la ricetta.