Festa del Papà, la ricetta delle 'Zeppole di San Giuseppe' firmata Andrea Tedeschi

Andrea Tedeschi, titolare della pasticceria Pastry Lab di Borgo Panigale ci regala una golosissima ricetta perfetta per celebrare la Festa del Papà anche in tempo di restrizioni da Coronavirus: sono le Zeppole di San Giuseppe. Un dolce irresistibile, farcito con un binomio ancora più irresistibile, la crema abbinata alle amarene.

"Al momento siamo chiusi perchè il nostro non rientra nei settori indispensabili - spiega il nostro pasticcere - spero di riuscire a fare qualcosa vediamo come si evolve la situazione, ora c'è da pensare alla salute di tutti, quindi stare a casa e magari (chissà) per la Pasqua riusciremo a dare qualche dolcezza a tutti i nostri clienti". Intanto, proviamo a preparare questa ricetta.

Ecco gli ingredienti per le zeppole:

Burro g 250

Sale g 5,00

Acqua g 250

Farina biscotto 160/180 W g 250

Uova g 450 (7 uova)

Preparazione per le zeppole:

Far bollire il burro con l'acqua ed il sale.

All'impasto di prima incorporare la farina setacciata formando una polenta .

Versare la polenta ottenuta in planetaria,far girare fino a raffredarla prima aggiungere le uova piano piano fino a formare una crema lenta tale da formare con un leccapentole un triangolo in caduta tenendolo sopra alla bacinella.

Formare con un sac-à-poche con il beccuccio rigato delle forme circolari su teglie siliconate o leggermente unte con l’olio.

Cuocere in forno ventilato a 210°C per 20/25 minuti circa.

Ecco gli ingredienti per la crema:

Latte intero gr. 500

Zucchero gr. 175

Tuorlo pastorizzato gr. 175 (10 unità)

amido gr. 40

Vaniglia in bacche n° 1

Preparazione per la crema:

Scaldare il latte con la vaniglia e versarlo sui tuorli sbattuti con zucchero e amido e rimettere sul fuoco fino ad arrivare a bollore.

IN MICROONDE: Stesso procedimento, cuocere in microonde 30 secondi alla volta, fino ad addensare la crema.

Composizione del dolce:

Una volta cotte le zeppole e fatte raffreddare, tagliare a metà, prendere la crema fredda e aggiugere le amarene tagliate a pezzetti e con sac a poche con bocchetta rigata farcire.

Andrea Tedeschi è gli italiani che si sono ben posizionati alla "Coppa del Mondo del Panettone" di Lugano.