Ricette Halloween: ricetta veloce ma di sicuro impatto, ecco la "Torta Cimitero"

Una torta "spaventosa" ma golosa per fare colpo alla cena di Halloween. E' una semplice torta al ciossolato glassata e farcita con confettura di albicocche, ma il bello sta nella decorazione, fatta con biscotti di pasta frolla e sbriciolato di pan di spagna al cacao.

In particolare la decorazione la si fa tagliando la torta cotta e raffredata a metà, "grattando" l'interno della base per ricavare un po' di sbriciolato che servirà per la terra smossa del cimitero. Per gradire già che la tagliamo la farciamo con della confettura di albicocche (stile Sacher) o anche di castagne (di stagione!).

Per le tombe: fatta e stesa la pasta frolla, basta tagliare con un coltello piatto e affilato la forma tipica incidendo con la punta la scritta "RIP" o disegnandola in un secondo momento con una siringa e della glassa. Bene anche delle croci e i bastoncini "sgangherati" per la recinzione. Poi si infilano le tombe di frolla nella torta, disponendole in "prospettiva": più grandi davanti, più piccole dietro...con un cucchiaino posare il terriccio-cioccolato davanti a ognuna per l'effetto zombie. Divertitevi!

Ingredienti per la torta:

220 g farina

80 ml acqua

80 ml Olio di semi

2 uova

120 g zucchero

1 bustina di levito

15 g cacao amaro

50 g cioccolato fondente

Preparazione della base:

Gallery