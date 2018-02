Tagliatelle fritte di Carnevale, la ricetta

Benvenuto Carnevale! Questo periodo dell'anno porta con sè divertenti feste e sfilate di carri allegorici (ricco il programma a Bologna), lascia libero sfogo a travestimenti e trucchi di ogni sorta (segui i consigli del make-up artist), ma ci regala anche note golose. Esempio tipico della nostra tavola sono i 'Balanzoni' o 'tortelli matti', un primo davvero gustoso. Tanti poi i dolci, irresistibili: dalle castagnole, alle raviole fritte e le sfrappole. Non ultime, spesso dalle vetrine dei forni, ci lasciamo ingolosire dalle tagliatelle fritte. Si tratta di una prelibatezza legata alla tradizione contadina, diffusa in Emilia Romanga, e non solo. Di seguito riportiamo la ricetta: